Şule Çet Parkı hizmete açıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, cinayete kurban gitmiş kadınların anısına yapılan ve Şule Çet'in ismini taşıyan parkı törenle hizmete açtı.
Şule Çet'in babası İsmail Çet ve kardeşi Şenol Çet'in de katıldığı açılış törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şiddetli yağmur altında gerçekleşen açılışta Şule Çet anısına yapılan heykel de tanıtıldı. Açılışta açıklamalarda Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, güzel bir parkımıza Şule Çet'in ismini verelim dediğinde bizde bu bölgeyi uygun gördük. Çok süratli bir şekilde burayı hayata geçirdik. Arada yaptığımız düzenlemeleri de mutlaka görmenizi istiyorum. Diliyorum burası insanlarımızın rahatlıkla buluşacakları, konuşacakları nezih bir yer olacaktır. Bu parka ismini verirken aynı zamanda olayı da simgeleştirelim dedik. Bu gördüğünüz heykeli özellikle abartılı yapmadık, neden siyah olduğunu zaten biliyorsunuz. İnsanlar yanında onunla kucaklaşabilsin, örtüşebilsin istedik" diye konuştu.
Merhum Şule Çet'in babası İsmail Çet ise, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, bize söz verdiği parkı bugün açıyor. Kızımın adını canlandırmak için. Kendisine diğer görevlerinde başarılar diliyorum. Bu parkı yapan işçisinden, memurundan, müdüründen hepsinden Allah razı olsun diyorum. Bu parkı Ankaralılara ve 83 milyon Türk halkına emanet ediyorum” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan sadece 2 adaya karşı kaybediyor
- Fatih Altaylı'dan Hande Fırat'a: Niye yıllarca bekledin?
- İşte anketten çıkan sonuçlar
- AFAD: 12 can kaybı, 419 yaralı
- Depremin ardından skandal paylaşım
- 'Muharrem İnce'nin A takımındaki 6 isim belli oldu'
- Sarıgül'ün partisinin ismi ve kuruluş tarihi belli oldu
- Muharrem İnce'den CHP'ye çok sert sözler
- Gerginliğin ardından toplu istifalar geldi
- Dilay Kemer yaşamını yitirdi
Video Haberler
- Depreme canlı yayın sırasında yakalandılar
- Deprem anında yaşanan büyük korku kamerada
- İzmir'de acının diyaloğu!
- Deprem sonrası taşan sular önüne aldığını götürdü
- Tüyler ürperten deprem anı! 6.6'nın şiddeti kamerada
- İzmir'de depremde enkazdan yaralının çıkarılma anı
- Deprem anında sahildeki yelkenliler böyle hareket etti
- Depreme canlı yayında yakalandı! Dehşet anları kamerada
- İzmir'deki deprem anında yaşadığı dehşeti anlattı
- Depremin ardından yıkılan binada can pazarı