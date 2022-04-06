Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda yangın
Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda yangın çıktı.
Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı’nda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
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