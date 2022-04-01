Sultangazi'de merdivende unutulan telefonu böyle çaldı

01 Nisan 2022 Cuma, 09:58

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanlarının giriş merdivenlerinde bir süre oturup, sohbet eden bir grup çocuk, daha sonra voleybol oynamaya başladı.

Voleybol oynayan çocuklardan biri yaklaşık 3 bin 500 TL değerindeki cep telefonunu apartmanın giriş merdiveninde unuttu. Sokaktan geçen kimliği belirsiz iki kişi, merdivendeki cep telefonunu fark etti.



Çocuklar oyun oynamaya devam ederken, sokağın başında oyalanan kişilerden biri, apartmanın önüne gelerek cep telefonunu çaldı. Ardından kendisini sokağın başında bekleyen arkadaşıyla beraber olay yerinden uzaklaştı.