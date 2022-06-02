Sultangazi'de motosikletteki siparişi çaldılar

02 Haziran 2022 Perşembe, 10:15

Olay, geçen cumartesi saat 21.30 sıralarında Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan iki farklı adrese siparişleri getiren motokurye, ilk siparişini vermek üzere bir binaya girdi.

Bu sırada sokakta bulunan iki kişi, motokurye Resul Yıkıcı'nın binaya girmesini fırsat bilerek, sepette bulunan ikinci siparişi çalmak için harekete geçti. Şüphelilerden biri, motokuryenin binadan çıkıp, çıkmadığını anlamak için yürüyormuş gibi yaparak, binaya baktı.

Daha sonra motosikletin yanına gelen kişi, sepetteki ikinci siparişi çaldı. Ardından sokağın başında bekleyen arkadaşıyla kaçtı.

