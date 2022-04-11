Susurluk'taki dehşette yeni gelişme: Beyin ölümü gerçekleşti
Balıkesir'de intihar etmek isteyen Fatih A., eşi ve oğlunun ölümüne neden olmuştu. Alınan bilgiye göre, Fatih A'nın tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin onayıyla baba Fatih A'nın böbrekleri ve karaciğeri uygun hastalara nakledilmek üzere bağışlandı.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde silahla intihar etmek isterken eşi ve oğlunun ölümüne neden olan, hastanede beyin ölümü gerçekleşen baba Fatih A'nın organları ailesinin onayıyla bağışlandı.
Söve Mahallesi'nde intihar etmek istediği esnada tüfeğin ateş almasıyla eşi ve oğlunun ölümüne, kendisi ve kızının yaralanmasına sebep olan Fatih A'nın tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşti.
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi yetkililerinin ailesinden onay almasının ardından Fatih A'nın iki böbreği ile karaciğeri bağışlandı.
Olayda yaralanan ve tedavisi tamamlanan ailenin kızı Elçin A'nın taburcu edildiği öğrenildi.
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