Süt üreticileri uyardı: "Biz çiftçiler sebebi de olmayacağımız enflasyonun çözümü de olmayacağız"

27 Mart 2022 Pazar, 16:42

Süt fiyatlarının yeniden revize edilmesini talep eden Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Genel Başkanı Sencer Solakoğlu, “Süt inekçiliği Türkiye’nin et tedariki için çok çok önemlidir ve bu önemin bilincinde fiyat belirlenmesini talep ediyoruz. Biz çiftçiler olarak sebebi de olmayacağımız enflasyonun çözümü de olmayacağımız için fiyatların maliyetlere endeksli bir şekilde endekslenmesini istiyoruz. 1 kilo süt 1,5 kilo yem alabilmek bizim için olmazsa olmazdır biz hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz" dedi.

