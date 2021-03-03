Tabelalardaki köy isimlerine kurşun yağdırdılar
Kars’ta bazı köy tabelaları, magandaların hedef tahtası haline geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce delik deşik edilen tabeladaki köy isimleri, kurşun izlerinden görünmez oldu.
Arpaçay ilçesine bağlı Kıraç, Karakale ve Hasançavuş köylerini gösteren tabelanın, magandalar tarafından onlarca kurşunla delik deşik edildiği görüldü. Köy isimlerinin tamamen kurşun delikleriyle kaybolduğu tabelayı görenler de silahla ateş açanlara tepki gösteriyor. Bölge halkı, tabelaları bu hale getirenlerin tespit edilip, yakalanmasını istiyor.
En Çok Okunan Haberler
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- CHP'den istifa edip AKP'ye geçtiler
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- Benzin, otogaz ve motorin satışlarında büyük düşüş
- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a bir dava daha!
- İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması!
- Pekerlere yasak yok!
- Hiç kimsenin endişesi olmasın
- Nükleer tıp uzmanı uyardı: 'Dışarı çıkmayın'
Video Haberler
- Tabelalardaki köy isimlerine kurşun yağdırdılar
- Avcılar'da kızı öldürülen anne: Adalet istiyorum
- Korkunç an! 5. kattan yere çakıldılar: 5 ölü, 3 yaralı
- AVM'de dehşete düşüren olay! Cep telefonuna kaydedildi
- Ceza yazmak isteyen polise 'Bu seferki uyarı olsun' dedi
- Müslüm Gürses'in mezarına sevenleri akın etti
- İYİ Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım
- Myanmar’da polis, protestoculara ateş açtı: 6 ölü
- Gergin anlar! Canlı yayında 'çözüm süreci' tartışması
- İstanbul'da vahşetin görüntüsü!