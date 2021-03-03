Tabelalardaki köy isimlerine kurşun yağdırdılar

03 Mart 2021 Çarşamba, 17:41

Arpaçay ilçesine bağlı Kıraç, Karakale ve Hasançavuş köylerini gösteren tabelanın, magandalar tarafından onlarca kurşunla delik deşik edildiği görüldü. Köy isimlerinin tamamen kurşun delikleriyle kaybolduğu tabelayı görenler de silahla ateş açanlara tepki gösteriyor. Bölge halkı, tabelaları bu hale getirenlerin tespit edilip, yakalanmasını istiyor.