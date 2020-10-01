Tabut şakasıyla korkutup, o anları kaydettiler

01 Ekim 2020 Perşembe, 15:25

Kaynarca ilçesinde yaşayan Ömer Kaçan, Cüneyt Uzun ve Kadir Çoban isimli 3 arkadaş, şaka amaçlı Merkez Mahallesi’nde, yol kenarına tabut bıraktı. 3 arkadaştan biri, tabutun içine saklanırken diğer ikisi, yoldan geçenleri tabuta yönlendirdi. Tabutu en yakın camiye taşımak için yönelenler, içinden çıkan genci görünce koşarak kaçtı. Arkadaşları o anları kamerayla kaydetti. Ömer Kaçan video içerikleri ürettiklerini anlatarak, “YouTube’a içerik üretiyoruz, videolar çekip atıyoruz. Sokağa akşam tabut koyduk ve insanların tepkisini merak ettik. Bildiğimiz tanıdığımız insanlara şaka yaptık. Yaşlı ve kalp sorunu olanlar ile çocuklara asla bu tür şakalar yapmıyoruz. Tanıdığımız bildiğimiz insanların tepkisini ölçmek istedik. Tabuttan insan çıktığında nasıl bir tepki verecekler bunu merak ettik açıkçası, sosyal deney yapmak istedik. Bunu da kendi mahallemizde yaptık, umarım beğenmişlerdir. Biz çok beğendik izlerken” dedi.