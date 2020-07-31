Taksici ile müşteri arasındaki indi bindi kavgası kamerada

31 Temmuz 2020 Cuma, 09:05

Olay, Bahçelievler Kocasinan’da bir ticari taksi şoförü ile müşteri arasında yaşandı. İddiaya göre, ticari taksi şoförü aracına binen kadın yolcuya yaklaşık iki kilometre gittikten sonra adresin yakın olduğunu söyledi. Bunun üzerine yolcu, ‘çek sağa inelim’ diyerek taksiciye karşılık verdi. Taksici aracı durdurarak kadın yolcudan indi bindi ücreti isteyince olanlar oldu. Araçtan inen kadın, şoförün üzerine yürüyerek hakaretler savurdu. Sinirlerine hakim olamayan kadın taksiye tekmeler atarken, yaşananlar ise taksi şoförü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.