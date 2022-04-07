Taksim'de feci olay: Aralarına alıp darp ettiler

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Taksim'de üç kişi, aralarına aldıkları kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

(DHA)
07 Nisan 2022 Perşembe, 09:20

Taksim Meydanı’nda geçen akşam, yolda yürüyen 3 kişi ile bir kişi arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma bir anda kavgaya döndü. 3 kişi aralarına aldıkları kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti.

Yere düşen kişi kendini savunmaya çalışsa da darbedilmekten kurtulamadı.

Bir süre sonra 3 kişi olay yerinden koşarak kaçtı.

Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi. 

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