Taksim'de feci olay: Aralarına alıp darp ettiler

07 Nisan 2022 Perşembe, 09:20

Taksim Meydanı’nda geçen akşam, yolda yürüyen 3 kişi ile bir kişi arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma bir anda kavgaya döndü. 3 kişi aralarına aldıkları kişiyi tekme ve yumruklarla darbetti.

Yere düşen kişi kendini savunmaya çalışsa da darbedilmekten kurtulamadı.

Bir süre sonra 3 kişi olay yerinden koşarak kaçtı.

Kavga anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.