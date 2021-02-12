Taksiyle çarpışan özel halk otobüsü büfeye daldı: 1 ölü, 9 yaralı
Gaziantep’te, taksi ile çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan özel halk otobüsü yol kenarındaki büfeye girdi. Kazada büfenin önünde sipariş bekleyen müşterilerden Suriye uyruklu Eyman Dabul (34) öldü, 7'si yolcu, 9 kişi de yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kocaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 27 T 0411 plakalı taksi, 27 H 0369 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan özel halk otobüsü, cadde üzendeki büfeye girdi, sipariş bekleyen müşterilere çarptı. Kazada, otobüste bulunan 7 kişi ile iş yeri önünde bekleyen 3 müşteri yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsteki yolcular ile iş yerindeki cam parçalarının arasında kalan 3 yaralı, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan, büfenin müşterisi Suriye uyruklu Eymen Dabul, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI
Bu arada kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, taksi ile çarpıştıktan sonra özel halk otobüsünün kontrolden çıkıp iş yerine girdiği görüldü.DE İNCELEDİ
En Çok Okunan Haberler
- Kaftancıoğlu AKP'ye sert tepki gösterdi
- AKP'li Göksu İmamoğlu'nu eleştirmek için reklam verdi
- Eğitim personeline seyahat muafiyeti geldi
- Erdoğan ve Soylu'nun kapıları ona açıldı
- Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu
- İntihar eden çiftin ardından AKP'ye tepki yağdı
- Erdoğan, İBB'nin '40 bin tablet' projesini hedef aldı
- Koca aşılamada sıranın hangi grupta olduğunu açıkladı
- Melih Bulu'nun atanmasına Meral Akşener'den sert yorum
- İstanbullular dikkat: İSKİ'den önemli uyarı!
Video Haberler
- Dev aydınlatma direği 5 aracın üzerine devrildi
- Feci kaza: 1 ölü, 9 yaralı
- Otel restorantına sosyal mesafe ve maske baskını
- ABD'de skandal görüntüler! O polisler açığa alındı
- Helenistik dönemin Çördük Kalesi'nde defineci tahribatı
- Hortum felaketinin boyutları gün ağarınca ortaya çıktı
- Rusya'da süpermarkette patlama
- İstanbul'da silahlı dehşet! 13 el ateş edildi
- Cezayı yedi, kahkahayı bastı
- Bahçelievler'de binada patlama!