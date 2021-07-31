Tarabya sahilinde hareketli anlar!
Tarabya sahilinde yüzerken bir anda boğulma tehlikesi yaşayan genci yurttaşlar son anda kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay dün öğlen saatlerinde Tarabya Sahili'nde meydana geldi. Sıcak havalardan bunalan ve kimliği belirlenemeyen genç serinlemek için Tarabya Sahili'nde denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra boğulma tehlikesi geçirmeye başlayan genç çırpınmaya başladı. Yüzen gencin çırpındığını gören sahildeki yurttaşlar hemen denize atlayıp genci boğulmaktan son anda kurtardı. O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sahildeki yurttaşların el birliğiyle boğulma tehlikesi yaşayan genci denizden çıkarıp ve ilk müdahaleyi yaparak kendine getirmeye çalıştılar.
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