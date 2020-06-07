Tarlaları baraj suları altında kalan köylüler 5 yıldır arazi bekliyor

07 Haziran 2020 Pazar, 19:42

Baraj yapımı nedeniyle ekim arazileri sular altında kalan bölge sakinleri üretim yapamadıkları için mağduriyet yaşıyor. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Anamur’a giderek köylerin muhtarları ile bir araya geldi ve bölge halkının konuya ilişkin şikayetlerini dinledi. Başarır, konunun takipçisi olacaklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Akine, Ormancık, Sarıağaç köylerimiz sular altında. Köylülerimiz mağdur. Halfeti’deki olayın aynısını Anamur’da yaşıyoruz. Türkiye’deki en kaliteli çileğin yetiştiği yer. Köylülere sular altında kalan arazilerinin yerine hala arazi verilmedi. 5 senedir mağdurlar. Bu sorunun çözülmesi için olayın takipçisi olacağız. Böyle bir devlet yönetilmez. 400 tane aile mağdur, topraklarını bekliyor."

Akine Mahallesi Muhtarı Süleyman Duman ise "2015 Mart ayında yeni evlerimize taşındık ama devletin bize verecek olduğu dörder buçukluk dönüm tarları alamadık. Devletimiz taaddütleri yerine getiremedi. Bir an öne üretime geçmek istiyoruz" dedi.

Ormancık Muhtarı Mevlüt Ün köylülerin zor durumda kaldığını ifade ederek şöyle konuştu:

“5 yıldır tarım arazisi bizlere tahsis edilemediği için vatandaşlarımız zor durumda. Devlet büyüklerimizin sesimizi duymasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal durumu çok kötü durumda, kazançları yok. Üreterek kazanmak istiyoruz”

Akine köyünde yaşayan Ziraat Mühendisi Durmuş Deniz de “5 yıl önce üretim alanları sular altında kaldı. Köyümüzde ihracat kalitesinde çilek yetişiyordu. Ama artık üretim yapamayız durumdayız. Köylüler “Biz artık seçimden seçime bin TL yardım almak istiyoruz, bize üretecek toprak verin’ diyor" dedi.