Tarlasındaki porsuğu görüntüleyen çiftçi gülümsetti

03 Nisan 2022 Pazar, 17:07

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde koruma altında olan porsuk, Çatalsu Köyü'nde yaşayan çiftçi Harun Elçi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kızı ile tarlasına yulaf eken Elçi'nin "Porsuk kardeş ne yapıyorsun? Hasta mısın, neden yavaş yürüyorsun? Bir de bana bakıp puf diyorsun?" diye hitap ettiği porsuk daha sonra gözden kayboldu.

