Tarlasındaki porsuğu görüntüleyen çiftçi gülümsetti
Aksaray'da, nesli tükenme tehlikesi altında olan porsuk, çiftçi Harun Elçi tarafından görüntülendi. Elçi'nin porsuğa söyledikleri ise gülümsetti.
Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) kırmızı listesinde koruma altında olan porsuk, Çatalsu Köyü'nde yaşayan çiftçi Harun Elçi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kızı ile tarlasına yulaf eken Elçi'nin "Porsuk kardeş ne yapıyorsun? Hasta mısın, neden yavaş yürüyorsun? Bir de bana bakıp puf diyorsun?" diye hitap ettiği porsuk daha sonra gözden kayboldu.
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