Tartıştıkları sürücünün otomobilini devirdiler : 'O anlar kameraya işte böyle yansıdı'
Ankara'da, sokaktan geçen otomobili durdurarak deviren kalabalık ile sürücü arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada sürücü darp edilirken 4 kişi gözaltına alındı. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay, saat 19.00 sıralarında Mamak ilçesi Demirlibahçe Mahallesi 130 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre mahalle sakinleri, 06 HA 545 plakalı otomobilin sürücüsü K.D.'yi, daha önce kendi üzerlerine otomobil sürdüğü gerekçesiyle durdurdu. Sürücü K.D.'yi otomobilden indirdikten sonra darp eden ekip, daha sonra otomobilini devirdi. K.D., evden aldığı ekmek bıçağı ile kalabalık gruba saldırdı. Olay anı, çevredeki güvenlik kameraları ve vatandaşların cep telefonları tarafından kaydedildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Emniyet ekipleri, kalabalık grubu yatıştırarak K.D. ve babası A.D. ile olaya karışan M.Ç. ve Y.Ç.'yi gözaltına aldı. Otomobil, trafik ekipleri tarafından çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Ambulans kaza yaptı: Çok sayıda yaralı
- İYİ Partilileri taşıyan minibüs devrildi!
- Rusya'da askeri nakliye uçağı sert iniş yaptı
- 'Otomobili devirdiler'
- Kocaeli'de dilek feneri palmiye ağacını yaktı
- 136 göçmene sınır dışı
- Şişli'de evde zorla tutulan kadın kurtarıldı
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- 'Erdoğan’ın yazlık sarayına dayanınca...'
En Çok Okunan Haberler
-
- AKM'de Emine Erdoğan protestosu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- 'Seçim altı ay sonrasına ertelenebilir'
- Beşiktaş'taki cinsel ilişki skandalında yeni gelişme
- Kim hangi koltuğa oturacak?
- 'Prens Selman'a Saray'da mükellef sofra'
- Prof. Dr. Mazhar Bağlı için harekete geçildi
- Bisiklet tutkunları Ataköy’de buluşuyor!
- Fail Facebook'tan konum paylaşmış
- 'Soylu başta olmak üzere dava açacağım'