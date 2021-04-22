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TBMM’de davetsiz misafir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul’daki davetsiz misafir dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
22 Nisan 2021 Perşembe, 13:36



TBMM Genel Kurulu 23 Nisan Özel Oturumu'na hazırlandı. Bu sırada TBMM Genel Kurulu’na giren güvencin dikkat çekti.

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