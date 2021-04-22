TBMM’de davetsiz misafir
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul’daki davetsiz misafir dikkat çekti.
TBMM Genel Kurulu 23 Nisan Özel Oturumu'na hazırlandı. Bu sırada TBMM Genel Kurulu’na giren güvencin dikkat çekti.
Video Haberler
- CHP'li gençlerden valiliğe '128 milyar dolar' testi
- TBMM’de davetsiz misafir
- Canlı yayında tuhaf sesler... Lütfen itiraf edin...
- Birçok dilde soruldu: 128 milyar dolar nerede?
- Çok konuşulacak video.... Hepsi kayıtlarda artık...
- Taksim’de kısıtlamada gece kulüplerine baskın kamerada
- Aracını tamir etmek isterken feci şekilde can verdi
- Beşiktaş'taki otobüs kazası; şoför tutuklandı
- Pitbullu bıçaklayıp sahibini dövdüler
- Erdoğan'a 'ölüm' yanıtı verip gençlere seslendi