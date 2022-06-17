Tekirdağ'da korkunç kaza: Araç dereye uçtu, içindekiler yüzerek karaya ulaştı!

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Tekirdağ Çorlu'da, üniversite öğrencisi 3 kişinin içinde bulunduğu otomobil, yoldan çıkarak dereye uçtu. Suya gömülen araçtan çıkmayı başaran 3 arkadaş yüzerek karaya ulaştı.

İHA
17 Haziran 2022 Cuma, 09:29

Tekirdağ, Silahtarağa Mahallesi Çorlu - Çerkezköy yolundan bağlanan Çorlu Mühendislik Fakültesi yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çerkezköy istikametine seyrederken fakülte yoluna giren Berkay Tatar idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden Çorlu deresine uçtu.


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