Tekirdağ’daki hortum anı böyle görüntülendi
Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde ortalığı kasıp kavuran hortum anı saniye saniye kameralara yansıdı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’da beklenen yağış etkisini sürdürürken, Marmaraereğilisi ilçesini hortum vurdu. Öğlen saatlerinde Marmara Denizi üzerinde oluşup kentin üzerinde etkili olan hortum nedeniyle birçok binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi ve sahilde bulunan kafeteryalarda çeşitli hasarlar meydana geldi. Ortalığı kasıp kavuran hortum anı ise anbean kameralara yansıdı. Görüntülerde bir anda ortaya çıkan hortum önüne kattığı birçok şeyi yıkıp geçiyor. Hortumdan sonra ilçedeki tüm ekipler, bölgeye sevk edildi. Hortumun vurduğu bölgeye kısa sürede giden ekipler, çalışma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li Mehmet Metiner'den Ayhan Bilgen açıklaması
- AYM Başkanı'ndan 'Özel af' çıkışı
- Akşener'den, İYİ Parti'de yaşanan krize karşı hamle
- Menzil Bakanlığı’nın Recep Abisi
- Verilen ceza belli oldu
- Kırgızistan’da Neler Oluyor?
- Muğla’da talan kapısı açıldı
- Akşener'in basın danışmanı Murat İde serbest bırakıldı
- Eski bakan Akdağ kendini böyle savundu
- Metiner'den AKP ve MHP'ye 'acilen parti kapatma' çağrısı
Video Haberler
- Arkadaşını öldürdüğünü SMS ile bildirdi
- Tekirdağ’daki hortum anı böyle görüntülendi
- Sokak köpeklerinden kaçarken canından oldu
- Akdeniz fokundan ibretlik ‘çöp tepkisi’
- Ermenistan Başbakanı neye uğradığına şaşırdı!
- Kadıköy'de hareketli anlar! Linçten polis kurtardı
- Köpek balığı ile burun buruna geldi! Korku dolu anlar
- Yavru kedinin kurtarılma anı kamerada
- Antalya’da havalimanı yolu üzerinde ceset şoku!
- A Haber'in kurgu haberi sosyal medyanın diline düştü