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Tekmeler yumruklar havalarda uçuştu: 'Ben İmamoğlu'nu tanımam'

Fatih Camisi önündeki park alanı nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi zabıtaları birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havalarda uçuştuğu kavgada bir görevlinin, "Ben Ekrem İmamoğlu'nu tanımam Ergün Turan’ı tanırım" dediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2020 Cuma, 11:00

Fatih Camii’nin Cenaze Kapısı’nın önünde bulunan alan bir süredir Fatih Kuran Kursu tarafından otopark olarak işletiliyordu. Ancak İBB’nin kararıyla bu alanın İSPARK olarak kullanılmasının önü açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ekipleri dün öğle saatlerinde İSPARK alanına tabela asmak için geldiklerinde, AKP’li Fatih Belediyesi zabıta ekiplerinin müdahalesi ile karşılaştılar.

Yaşanan tartışmada Fatih Belediyesi, buranın kültürel etkinliklerin de yapılacağı bir alan olması için çalıştıklarını kaydetti. Yetkinin kendilerinde olduğunu söyleyen bir Fatih Belediyesi çalışanının, "Ben Ekrem İmamoğlu’nu tanımam, Ergün Turan’ı (Fatih Belediye Başkanı) tanırım" dediği iddia edildi. 

  

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