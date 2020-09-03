TELE 1'in ekranı böyle karardı

03 Eylül 2020 Perşembe, 09:35

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), Tele 1 kanalına verdiği 5 günlük ekran karartma cezası geceden itibaren uygulamaya konuldu. Tele 1’in cezayı uygulamadan önceki ve sonraki hali böyle kaydedildi. Türkiye'nin Gerçeği programı moderatörü Evren Özalkuş ceza uygulamaya geçerken, "Ve işte karartılıyoruz. Ama susmayacağız" dedi.

RTÜK, ‘yayınlar toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez ilkesini ikinci kez ihlal etmesini ikinci kez ihlal ettiği" ileri sürülerek, Tele 1 kanalına 5 günlük ekran karartma cezası vermişti. RTÜK bunu üzerine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Tele 1 kanalının 5 günlük yayın durdurma cezasının bu geceden itibaren uygulamaya konulacağını duyurdu. Türkiye'nin Gerçeği programı moderatörü Evren Özalkuş ceza uygulamaya geçerken, "Ve işte karartılıyoruz. Ama susmayacağız" dedi.

Tele 1 ceza ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şunları belirtti: “Son ödemede İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun hedef gösterdiği, iktidar yalakalarının hakkında karalama kampanyası yürüttüğü Tele 1 ekranı 5 gün kararacak. RTÜK’ün Tele 1’e verdiği 5 günlük ekran karartma kararı bu gece yarısı uygulamaya başlanacak. RTÜK, Tele 1’e Diyanet’le ilgili yaptığı haberlerden ötürü 5 günlük ekran karartma cezası vermişti. Tele 1’in idare mahkemesinde yaptığı itiraz üzerine verilen yürütmeyi durdurma kararı RTÜK’ün itirazı üzerine kaldırıldı. Kararın kanalımıza tebliğiyle birlikte bu gece yarısı 23.59’da ekranımız pazartesi 23.59’a kadar kararacak.”

Tele 1’e verilen cezanın uygulanmadan önceki ve sonraki hali böyle kaydedildi. Tele 1 ekranın karartılmadan önce Evren Özalkuş’un moderatörlüğündek Türkiye'nin Gerçeği programında Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, Gazeteci- Yazar Fikret Bila ve Gazeteci- Yazar Necdet Saraç RTÜK’ün kararını tartışıyordu. Erkanın karartılmasının ardından şu ifadeler yer aldı:

“Yayınımız RTÜK tarafından 30 Nisan 2020 tarihinde saat 17.59’da yayınlanan ‘Ana Haber Bülteni’ yayını ile 24 Mayıs 2020 tarihinde saat 20.01’de yayınlanan ‘Karanlıktan Aydınlığa’ adlı programda, 6112 sayılı Kanunun 8’inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (B) Bendinde yer alan ‘Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz’ ilkesinin tekraren ihlali gerekçesiyle 5 gün süre ile durdurulmuştur.”