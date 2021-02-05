TEM'de kuryenin önünü kesip yüklü miktarda parayı gasbettiler
Fatih'te bir döviz büfesinden aldığı yüklü miktarda parayı Edirne'ye götüren kurye, Bağcılar'da gaspa uğradı. O-3 Otoyolu'nda kuryenin aracının önünü kesen zanlılar, para dolu çantayı alarak kayıplara karıştı.
Edinilen bilgilere göre, olay Bağcılar O-3 Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. Aksaray Laleli'de bir döviz bürosundan yüklü miktarda para alan bir kurye, Edirne'ye gitmek üzere aracına binerek yola çıktı. O-3 Otoyolu'na giren kuryenin önü Bağcılar'da Bulgaristan plakalı bir otomobil tarafından kesildi. Zanlılar önce kaçmasın diye kuryenin otomobilinin lastiklerini bıçak saplayarak patlattı. Ardından bir şahıs, otomobilin camını kırarak içerideki para dolu çantayı aldı. Şahıslar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Bir anda gelişen olay karşısında şok yaşayan kurye, polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri araçta incelemelerde bulundu. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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