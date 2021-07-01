TEM’de zincirleme feci kaza: Tanker TIR'a ok gibi saplandı, 1 ölü

01 Temmuz 2021 Perşembe, 12:28

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Hendek ilçesi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 59 LT 217 plakalı otomobil Ankara istikametinde seyir halindeyken tekerinin patlaması neticesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Aynı istikamette gelen ve yavaşlamakta olan 10 ALN 14 plakalı tıra ise, arkasından gelen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 35 AJ 3702 plakalı tanker adeta ok gibi saplandı.

Meydana gelen kazada tanker sürücüsü adeta kağıt gibi ezilen aracın içerisinde sıkıştı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya ve Düzce’den çok sayıda itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce, trafik kontrollü şekilde sağlanırken araçta sıkışarak hayatını kaybeden tanker sürücüsünü kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazanın meydana geldiği bölgede oluşan kilometrelerce araç kuyruğu ise havadan da görüntülendi.