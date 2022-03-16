Temizlik görevlisi, tozlu araç camlarını tabloya dönüştürüyor

16 Mart 2022 Çarşamba, 11:03

Araklı Belediyesi'nde 12 yıldır çalışan temizlik görevlisi Erol Ceylan, resim tutkusunu, camları tozlu araçlara taşıdı. Kısa sürede çizimleri ile beğeni toplayan Ceylan, "Tozlu araba gördüm mü, dayanamam. Hiç kendimi tutamam, hemen resim yapıyorum. Birçok insan bu durumdan hoşlanıyor" dedi.

