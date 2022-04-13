Teravih namazına gelen kişinin ayakkabısını kapıp kaçan köpek gülümsetti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir sokak köpeği, teravih namazı için camiye gelen bir kişinin ayakkabısını kapıp kaçtı. Ağzına aldığı ayakkabıyla cadde üzerinde koşan köpeği yakalamaya çalışanlar, gülümseten anlar yaşattı.
İzmit'te teravih namazı için kent merkezinde bulunan Fevziye Camisi'ne gelen bir kişinin ayakkabılığa koyduğu ayakkabısının tekini, cami avlusunda bulunan sokak köpeği kaptı. Ayakkabının tekini ağzında tutan köpek cadde üzerinde koşmaya başladı. Ayakkabısının köpek tarafından alındığını gören kişi ise köpeği kovalamaya başladı. Bu sırada cadde üzerinde bulunanların bir bölümü köpeği yakalamaya çalışırken bir bölümü de o anları izledi. Cadde üzerinde yaşanan kovalamaca ise tebessüm edilen anlara neden oldu. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde yaşanan tatlı kovalamacanın devamında köpeğin ve ayakkabısını aldığı kişinin gözden kaybolduğu yer aldı.
Video Haberler
- Şaşkın bakışlarla izlediler
- Tüp bebek parası evleriyle birlikte yandı
- Silivri'de 'kaçak hayvan' operasyonu
- Ankara'da korkutan kaza: Önce ATM'ye sonra araca çarptı
- New York'taki metro saldırısı
- Gaziantep'te kazalar kamerada
- Kars Nisan ayında kışı yaşıyor
- Tartıştığı motosiklet sürücüsünü silahla tehdit etti
- Ayakkabıyı kapıp kaçan köpek gülümsetti
- Sendika binasına 'kumar' baskını: 3 gözaltı, 94 bin 500
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Tanesi 10 TL'lik meyve için binlerce liralık güvenlik
- Şaşkın bakışlarla izlediler
- NBA'de play-off'a kalan iki takım belli oldu
- New York'taki metro saldırısında yeni ayrıntılar çıktı
- Trabzonspor'da Nwakaeme'nin rekor sessizliği
- Şanghay’da yaşayan Türk anlattı: Gıda krizi kapıda
- Daha da kötü günler bizi bekliyor
- Stranger Things yaratıcılarından 4. sezon açıklaması
- Ukrayna, Odessa'da 10 Rus gemisine el koydu
- Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi: Refaha kavuşacağız