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TIR, metrobüs bariyerlerine çarparak durabildi

Haramidere'de E-5'te kontrolden çıkan tır, metrobüs bariyerlerine çarparak durdu. Feci kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

cumhuriyet.com.tr
08 Ocak 2021 Cuma, 09:33


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