Törende öğrencileri taşıyan platform çöktü, faciadan dönüldü

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Erzurum’da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinin geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencileri taşıyan platform çöktü. şans eseri kimse yaralanmadı.

iha
17 Mayıs 2022 Salı, 10:06

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi geleneksel önlük giydirme töreninde sahnede öğrencilerin bulunduğu platform bir anda çöktü.

https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/torende-ogrencileri-tasiyan-platform-coktu-faciadan-donuldu-1936760 

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