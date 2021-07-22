Trabzon'un Sürmene ilçesinde hortum oluştu
Sürmene ilçesinde kısa süreli sağanağın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İlçede sabah saatlerinde kısa süreli sağanağın ardından etkili olan rüzgarın sonarı deniz üzerinde hortum oluştu, bir süre sonra da kayboldu. Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
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