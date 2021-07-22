Trabzon'un Sürmene ilçesinde hortum oluştu

22 Temmuz 2021 Perşembe, 11:27

İlçede sabah saatlerinde kısa süreli sağanağın ardından etkili olan rüzgarın sonarı deniz üzerinde hortum oluştu, bir süre sonra da kayboldu. Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.