Trabzon'un Sürmene ilçesinde hortum oluştu

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Sürmene ilçesinde kısa süreli sağanağın ardından Karadeniz açıklarında hortum oluştu. Hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

(DHA)
22 Temmuz 2021 Perşembe, 11:27

İlçede sabah saatlerinde kısa süreli sağanağın ardından etkili olan rüzgarın sonarı deniz üzerinde hortum oluştu, bir süre sonra da kayboldu. Sahilden yaklaşık 2 mil açıkta oluşan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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