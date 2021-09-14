Trafikte makas atan sürücü trafiği tehlikeye soktu

14 Eylül 2021 Salı, 15:23

Alınan bilgiye göre, Sincan -Ayaş yolunda bir sürücü otomobiliyle araçların arasında defalarca makas atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücünün dehşete düşüren o anları trafikte olan bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.