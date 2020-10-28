TRT Meral Akşener'i yanıltmadı! Yayını böyle kesti

28 Ekim 2020 Çarşamba, 16:53

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Akşener, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “eve ekmek götüremiyoruz” isyanına “al keyif çayı iç” demesine tepki gösterdi.

Akşener, “O çayı biraz da senin şu kodamanların içse olmaz mı? Türkiye’nin zenginliğinden biraz da alın teriyle çalışan işçi kardeşlerim, işsiz gençlerimiz faydalansa olmaz mı” ifadelerini kullandı.

TRT YAYINI KESTİ

Çiftçilik yapan ve besilik yapan Emre Şensoy’u kürsüye davet eden Akşener “Devletimizin kanalı takiptedir. Birazdan yayını keserler. Ama bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki milletin vergileriyle yayın yapan TRT önce milletin sesi olmalıdır. Milletin sesinden, sözünden bu kadar korkmayın. Emre Ersoy’dan bu kadar korkmayın” dedi.

Emre Şensoy’un kürsüye çıktığı ve konuşmasına başladığı sırada TRT’nin yayını kestiği görüldü.