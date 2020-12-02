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TTB paylaştı... Covid-19 kapalı alanlarda böyle yayılıyor

Türk Tabipleri Birliği, koronavirüsün kapalı ortamlarda yayılma şeklini paylaştığı bir animasyon videosu ile anlattı.

cumhuriyet.com.tr
02 Aralık 2020 Çarşamba, 11:55

Videoda 6 kişinin bulunduğu bir oda örneği üzerinden,  Covid-19 hastası bir kişinin diğerlerine hastalığı bulaştırma süresi ve alınması gereken önlemlere dikkat çekiliyor. 

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