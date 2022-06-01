Tur midibüsü kamyona arkadan çarptı: 2’si Alman 3 turist yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün sebze yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 turist yaralandı.
Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Cem Y.'nin kullandığı 07 KT 206 plakalı tur midibüsü, Nifrit Köprüsü'nü geçtikten sonra aynı istikamette gitmekte olan İsmail Enginoğlu’nun kullandığı 07 UZ 674 plakalı sebze yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada tur midibüsünde bulunan ve Antalya Havalimanı'na gitmekte olan Almanya uyruklu Claudia Johanna Wiedel ve Tobias Kluge ile Çek Cumhuriyeti vatandaşı Hedvika Mıchalkova yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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