Türk edebiyatı mı, Türkçe edebiyat mı?

16 Haziran 2022 Perşembe, 16:43

AKP’nin iktidara geldiği 2000’li yılların başında, “AB Uyum Süreci” ile başlayan “azınlıklar raporu”nda ortaya çıkan “Türkiyelilik” kavramının doğurduğu “Türkçe edebiyat” önerisi, son yıllarda sıkça gündeme gelmeye başladı.

Bazı yayınevlerinin ikircikli tutumları, Ergenekon-Balyoz kumpasları ve “Çözüm Süreci” ile “Türkiyelilik” ve “Türkçe edebiyat” tartışmalarının başlangıcından bugüne kadar gelinen olaylar dizisi konuşuldu.