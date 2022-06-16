Türk edebiyatı mı, Türkçe edebiyat mı?

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Berrin Karadeniz ve Mehmet S. Aman’ın hazırlayıp sunduğu, kültür sanat alanında çeşitli konu ve konuklarla karşınızda olan Sanat Sepeti’nde bu hafta “Türk edebiyatı mı Türkçe edebiyat mı?” tartışması ele alındı.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2022 Perşembe, 16:43

AKP’nin iktidara geldiği 2000’li yılların başında, “AB Uyum Süreci” ile başlayan “azınlıklar raporu”nda ortaya çıkan “Türkiyelilik” kavramının doğurduğu “Türkçe edebiyat” önerisi, son yıllarda sıkça gündeme gelmeye başladı.

Bazı yayınevlerinin ikircikli tutumları, Ergenekon-Balyoz kumpasları ve “Çözüm Süreci” ile “Türkiyelilik” ve “Türkçe edebiyat” tartışmalarının başlangıcından bugüne kadar gelinen olaylar dizisi konuşuldu.

Türk Edebiyatı Edebiyat Sanat

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