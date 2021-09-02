‘Türkiye uçtu’ diyenlere böyle tepki gösterdi

02 Eylül 2021 Perşembe, 12:51

Abdurrahman Tutdere, Adıyaman İŞKUR önünde yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Evet, Adıyaman genç işsizlikte rekor üstüne rekorlar kırıyor. Adıyaman’ın dört bir yanında, gittiğimiz her yerde üniversite mezunu genç işsizlerle karşılaşıyoruz ve iş bulamadıklarından yakınan geçlerimizle karşılaşıyoruz. En son, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 6 erkek işçi kadrosu için Adıyaman’da toplamda 3 bin 813 kişi başvurdu ve bunlardan bin 70 kişi üniversite mezunu.

“BU TABLO, GENÇLERİMİZİN DURUMUNU BÜTÜN ÇIPLAKLIĞIYLA ORTAYA KOYUYOR”

Bin 70 tane üniversite mezunu, Adıyaman’da 6 kişilik temizlik işçisi kadrosuna başvuru yaptı. Bu tablo, aslında hem Adıyaman’ı hem Türkiye’deki gençlerimizin durumu bütün çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Türkiye’nin dört bir yanında gençlerimiz işsiz. Gençlerimiz, iktidardan ve hükümetten açıkça yeni istihdam alanları bekliyorlar. Yeni iş alanları bekliyorlar ve çalışmak için enerjilerini, güçlerini bu milletin hizmetine sunmak için imkan bekliyorlar. Bu biraz önce açıkladığım rakamlar, Türkiye’nin ve Adıyaman’ımızın içler acısı fotoğrafını, tablosunu ortaya koymaktadır. ‘Türkiye uçtu’ diyenler, ‘Adıyaman ekonomisi büyüdü’ diyenler bu tabloya baksınlar ve utansınlar.”

KURA İLE BELİRLENECEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Adıyaman Gençlik ve Spor il Müdürlüğü’ne 6 kişilik erkek temizlik kadrosu açmıştı. İŞKUR üzerinden alınacak temizlik görevlisi kadrosu için, beş günde 3 bin 813 kişi başvurmuştu. Başvuruda bulunanlardan bin 70’i, lisans ve ön lisans mezunu. İşe alınacak 6 kişi ise 15 Eylül’de Ankara’da çekilecek kura ile belli olacak.