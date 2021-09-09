Türkiye'nin her yerinde okullar eğitim öğretime başlarken Ovacık'ta okulların tadilatına başlandı

09 Eylül 2021 Perşembe, 11:27

Sarıgül, ilçede salgının ardından eğitim-öğretimin sorunlu başladığını vurguladı. Sarıgül, bölgede kış koşullarının ağır geçtiğini, tadilat bitince havaların soğuyacağını belirtti. Sarıgül, daha ılık mevsimde okula ulaşmalarının kolay olduğunu, tadilatla bu şanslarının ellerinden alındığını kaydetti.