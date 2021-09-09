Türkiye'nin her yerinde okullar eğitim öğretime başlarken Ovacık'ta okulların tadilatına başlandı
Türkiye'nin hemen her bölgesinde eğitim-öğretim başlarken Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki okulların tadilatına başlandı. Tadilatın okulların depreme dayanıklı hale getirilmesi amacıyla yapıldığını, 45 gün içinde tamamlanacağının söylendiği kaydedildi. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "Öğrenciler tadilatla depreme dayanıklı binalardan çıkarıldı, ancak depremde yıkılma riski olduğu tespiti yapılan binalarda şu an eğitim yapıyorlar" dedi.
Sarıgül, ilçede salgının ardından eğitim-öğretimin sorunlu başladığını vurguladı. Sarıgül, bölgede kış koşullarının ağır geçtiğini, tadilat bitince havaların soğuyacağını belirtti. Sarıgül, daha ılık mevsimde okula ulaşmalarının kolay olduğunu, tadilatla bu şanslarının ellerinden alındığını kaydetti.
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