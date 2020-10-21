Üç CHP milletvekilinden ortak çağrı: Gazetecilerin yıpranma hakkına ilişkin düzenlemenin kapsamı genişletilsin
CHP’nin gazeteci kökenli milletvekiller, Atila Sertel,Yüksel Mansur Kılınç ve Utku Çakırözer, basın emekçilerinin yıpranma hakkını basın kartı şartına bağlanmasının mağduriyet yaratacağı uyarısında bulunarak, düzenlemenin kapsamının genişletilmesini istedi.Basın emekçilerinin sahip oldukları hakların saray tarafından bloke edildiğini kaydeden CHP'li Kılınç, AKP iktidarını destekleyen gazetecilerin haklarını da savunduklarına vurgu yaptı.
Anayasa Mahkemesi’nin, gazetecilerin yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet zammı hakkını yitirmemesi için tanıdığı 9 aylık sürenin bitmesine 3 hafta kaldı.
Bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanacak kanun teklifinde, gazetecilere yıpranma hakkı verilmesine yönelik madde üzerine basın toplantısı düzenleyen CHP’nin gazeteci kökenli milletvekilleri, Atila Sertel, Utku Çakırözer ve Yüksel Mansur Kılınç, komisyonna getirilen kanun teklifinde, gazetecilere yönelik yıpranma hakkına ilişkin maddenin kapsamının genişletilmesini istedi.
TBMM GAZETECİLERİ GÖRMÜYOR
Sertel, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, basın emekçilerine yönelik yıpranma hakkının sadece basın kartı sahiplerine tanınmak istenmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.
Türkiye’de gazetecilik mesleğinin yaşadığı sıkıntıları dile getiren Sertel, Anayasa Mahkemesinin, gazetecilerin özlük haklarıyla ilgili yasa çıkarılmasına yönelik karar aldığını ancak meclisin bütün kötü kanunları gündeme alıp yasalaştırdığını, gazetecileri ilgilendiren bu konunun gündeme getirilmemesine tepki gösterdi.
BASIN KARTI ŞARTI MAĞDURİYET YARATIR
CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer ise “İnternet gazeteciliği yapan arkadaşlarımız da basın kartları olmadığı için yıpranma hakkından yararlanamayacak. Basın mensuplarının yanı sıra 4875 Sayılı Kanun kapsamında çalışan basın emekçileri de kapsama dahil edilmeli" dedi.
AKP’Yİ DESTEKLEYENLERİN DE HAKKINI SAVUNUYORUZ
Basın emekçilerinin sahip oldukları hakların saray tarafından bloke edildiğini kaydeden CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, medyanın, TBMM'den yeni düzenlemeler beklediğini ancak sahip oldukları hakların ellerinden alındığını belirterek "Medya büyük oranda sarayın kontrolünde. Bu medya kuruluşlarının çalışanlarının bir kısmı AKP iktidarını destekleyen insanlar. Biz, AKP iktidarını destekleyen arkadaşlarımızın haklarını da AKP'ye karşı savunmak zorunda kalıyoruz. Bütçe görüşmeleri başlamadan yıpranma payı düzenlemesinin Meclis'ten bir an önce geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef'de yayınlanan skandal görüntülere tepki
- Aytun Çıray'dan Meral Akşener'e yanıt gecikmedi
- Şener'den Erdoğan'a: Aman, dokunma sakın!
- Hollywood efsanesi Robert Redford’ın acı günü
- Yeni Zekeriya Öz, Akın Gürlek'tir
- Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
- 'Yüzyılın projesi' meğer yokmuş!
- DSÖ yeni tehdidi açıkladı
- Zindaşti’nin yeğeni kaçırıldı
- Derin kırılma
Video Haberler
- Bisiklete böyle bindi, gözaltına alınınca ülke karıştı
- Utandıran görüntü için istenen ceza belli oldu
- Laf atma cinayetinde milli sporcunun cezası belli oldu
- “Pis Araplar” deyip bıçakla saldırdılar!
- Önünü kestiği sürücüye küfürler edip yumrukla saldırdı
- Üç CHP milletvekilinden gazeteciler için ortak çağrı
- Genç kızı takip edip taciz etti
- Kutup ışıkları uzaydan böyle görüntülendi
- Böcek'in sağlık durumuna ilişkin önemli açıklama
- AKP'nin Sen Kimsin kampanyasına kadınlardan yanıt