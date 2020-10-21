Üç CHP milletvekilinden ortak çağrı: Gazetecilerin yıpranma hakkına ilişkin düzenlemenin kapsamı genişletilsin

21 Ekim 2020 Çarşamba, 10:40

Anayasa Mahkemesi’nin, gazetecilerin yıpranma payı olarak bilinen fiili hizmet zammı hakkını yitirmemesi için tanıdığı 9 aylık sürenin bitmesine 3 hafta kaldı.

Bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlanacak kanun teklifinde, gazetecilere yıpranma hakkı verilmesine yönelik madde üzerine basın toplantısı düzenleyen CHP’nin gazeteci kökenli milletvekilleri, Atila Sertel, Utku Çakırözer ve Yüksel Mansur Kılınç, komisyonna getirilen kanun teklifinde, gazetecilere yönelik yıpranma hakkına ilişkin maddenin kapsamının genişletilmesini istedi.

TBMM GAZETECİLERİ GÖRMÜYOR

Sertel, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, basın emekçilerine yönelik yıpranma hakkının sadece basın kartı sahiplerine tanınmak istenmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Türkiye’de gazetecilik mesleğinin yaşadığı sıkıntıları dile getiren Sertel, Anayasa Mahkemesinin, gazetecilerin özlük haklarıyla ilgili yasa çıkarılmasına yönelik karar aldığını ancak meclisin bütün kötü kanunları gündeme alıp yasalaştırdığını, gazetecileri ilgilendiren bu konunun gündeme getirilmemesine tepki gösterdi.

BASIN KARTI ŞARTI MAĞDURİYET YARATIR

CHP Eskişehir Milletvekili Çakırözer ise “İnternet gazeteciliği yapan arkadaşlarımız da basın kartları olmadığı için yıpranma hakkından yararlanamayacak. Basın mensuplarının yanı sıra 4875 Sayılı Kanun kapsamında çalışan basın emekçileri de kapsama dahil edilmeli" dedi.

AKP’Yİ DESTEKLEYENLERİN DE HAKKINI SAVUNUYORUZ

Basın emekçilerinin sahip oldukları hakların saray tarafından bloke edildiğini kaydeden CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, medyanın, TBMM'den yeni düzenlemeler beklediğini ancak sahip oldukları hakların ellerinden alındığını belirterek "Medya büyük oranda sarayın kontrolünde. Bu medya kuruluşlarının çalışanlarının bir kısmı AKP iktidarını destekleyen insanlar. Biz, AKP iktidarını destekleyen arkadaşlarımızın haklarını da AKP'ye karşı savunmak zorunda kalıyoruz. Bütçe görüşmeleri başlamadan yıpranma payı düzenlemesinin Meclis'ten bir an önce geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.