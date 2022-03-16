Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, batılı ülke liderlerini Ukrayna’ya davet etti

16 Mart 2022 Çarşamba, 11:57

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Çekya Başbakanı Petr Fiala, Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ve Polonya Başbakan Yardımcısı Jaroslaw Kaczynski’yi Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki başkanlık ofisinde ağırladı.

Gündüz gerçekleşen ziyarette, Rusya’nın ülkesine saldırısının 20. gününe dair yaptığı açıklamaları da değerlendiren Zelenski, bu ülke liderlerine ve heyetlerine teşekkür etti. Bu isimlerin Kiev’i ziyaret ederek cesurca bir adım attığından bahseden Zelenski, "Onlarla karşılıklı olarak konuşmaktan memnun oldum. Kiev’imizin işgalciler için doğrudan bir hedef olduğunu düşündüğümüzde dostlarımızın burada olması çok önemli ve cesurca. Liderlik böyle tezahür ediyor" ifadelerini kullandı.