Ukrayna’da kopan troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
Ukrayna’da troleybüs tellerini fark edemeyen ve tellere takılan otomobil havaya kalkarak, ters döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir otoyolda meydana geldi. Otoyolda hareket eden bir otomobil yoldan geçen bir başka tırın kopardığı troleybüs elektrik tellerine takıldı. Otomobil şaha kalkarak devrildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yerel medya, sürücünün alkollü olduğunu ve olayın şokuyla olay yerinden kaçmaya çalıştığını ancak polis tarafından yakalandığını aktardı.
Video Haberler
- Troleybüs elektrik tellerine takılan araba takla attı
- Kız kaçırma kavgası meydan muharebesine dönüştü
- Binlerce yıllık duvar resimleri talan edildi
- Sokak ortasında tekmeli sopalı kavga kamerada
- Yavru ayıları kayda alıp sohbet etti
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar