Ümraniye'de İETT otobüsü buzlanan yolda kaza yaptı

Abone Ol google-news

İstanbul'da buzlanan sokakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, önce park halindeki otomobile, daha sonra da aydınlatma direğine çaparak kaza yaptı.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2022 Pazar, 12:09

Kaza, Ümraniye'nin Parseller Mahallesi'nde dün saat 14.30 (13.03.2022) sıralarında meydana geldi.

Yücel Ünlü'nün kullandığı İETT otobüsü, sokak içerisindeki buzlama nedeniyle kayarak önce park halindeki otomobile, daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otobüsün sürücüsü ve otobüste bulunan 2 yolcu yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olayın yaşandığı sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler