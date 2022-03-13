Ümraniye'de İETT otobüsü buzlanan yolda kaza yaptı
İstanbul'da buzlanan sokakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, önce park halindeki otomobile, daha sonra da aydınlatma direğine çaparak kaza yaptı.
Kaza, Ümraniye'nin Parseller Mahallesi'nde dün saat 14.30 (13.03.2022) sıralarında meydana geldi.
Yücel Ünlü'nün kullandığı İETT otobüsü, sokak içerisindeki buzlama nedeniyle kayarak önce park halindeki otomobile, daha sonra da aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otobüsün sürücüsü ve otobüste bulunan 2 yolcu yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olayın yaşandığı sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Video Haberler
- Pazardaki fiyatlar cep yakıyor!
- Unkapanı Köprüsü tekrar ayrıldı
- Rusya'dan kritik noktaya füze!
- İETT otobüsü kaza yaptı
- Ataşehir'de atık kağıt işçilerinin barakaları yandı
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı!
- Bunu da yaptılar! 'Kardeş Payı'na akılalmaz sansür
- Genç hemşireden kahreden haber
- İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek?
- Son dakika: Erbil'e balistik füze saldırısı