Ünlü oyuncunun 'mafya babası' tiplemesi sosyal medyada olay oldu

Sinema oyuncusu Onur Sermik'in mafya babası tiplemesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2020 Pazar, 14:30

Son günlerde organize suç örgütü liderlerinin açıklamaları gündemden düşmezken oyuncu Onur Sermik sosyal medya hesabından bu duruma çektiği video ile atıfta bulundu.

'RACON KESTİ, MEYDAN OKDU'

Sermik, canlandırdığı 'mafya babası' tiplemesiyle 'racon' kesip meydan okudu. Oyuncunun 'mafya babası' tiplemesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. 

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