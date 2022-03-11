Üsküdar'da buz gibi havada denize atladılar

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İstanbul’da soğuğa aldırış etmeyen bir grup vatandaş, kar yağışı altında Üsküdar Salacak Sahili'nde denize atlayarak yüzdü.

DHA
11 Mart 2022 Cuma, 10:49

Karlı havada soğuğa aldırış etmeyen bir grup vatandaş, Üsküdar Salacak Sahili'nde denize atlayıp, dakikalarca yüzdü.İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kar yağışı, etkili olmaya devam ediyor.

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