Üsküdar'da buz gibi havada denize atladılar
İstanbul’da soğuğa aldırış etmeyen bir grup vatandaş, kar yağışı altında Üsküdar Salacak Sahili'nde denize atlayarak yüzdü.
Karlı havada soğuğa aldırış etmeyen bir grup vatandaş, Üsküdar Salacak Sahili'nde denize atlayıp, dakikalarca yüzdü.İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kar yağışı, etkili olmaya devam ediyor.
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