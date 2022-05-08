Uyarıda bulundu: Plastik doğrama tahtalarındaki 'mikro' tehlike

08 Mayıs 2022 Pazar, 11:14

Plastiklerin insan kanına, akciğerine hatta plasentaya kadar ulaştığına yönelik son dönemde dünya genelinde çok sayıda çalışmanın ortaya konulduğunu hatırlatan Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, plastik doğrama tahtaları gibi birçok plastik ürünün aşırı kullanımının buna neden olduğunu belirtti. Evlerde ve işletmelerde et ürünlerinin yanı sıra salata malzemeleri hazırlarken kullanılan plastik doğrama tahtalarının aşınmasıyla çok miktarda mikroplastiğin gıdaya bulaştığını vurgulayan Gündoğdu, bunu laboratuvar ortamında yaptığı örnekle de uygulamalı gösterdi.

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