Uyarıda bulundu: Plastik doğrama tahtalarındaki 'mikro' tehlike
Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, plastik tahtada doğranan yaklaşık 250 gramlık ete, aşınma sonucu 35-40 civarı mikro plastik partikül karıştığını, bu tahtalarda doğranan gıdaların pişirilmesiyle plastikteki zehirli kimyasalların sağlığı tehdit ettiğini söyledi.
Plastiklerin insan kanına, akciğerine hatta plasentaya kadar ulaştığına yönelik son dönemde dünya genelinde çok sayıda çalışmanın ortaya konulduğunu hatırlatan Doç. Dr. Sedat Gündoğdu, plastik doğrama tahtaları gibi birçok plastik ürünün aşırı kullanımının buna neden olduğunu belirtti. Evlerde ve işletmelerde et ürünlerinin yanı sıra salata malzemeleri hazırlarken kullanılan plastik doğrama tahtalarının aşınmasıyla çok miktarda mikroplastiğin gıdaya bulaştığını vurgulayan Gündoğdu, bunu laboratuvar ortamında yaptığı örnekle de uygulamalı gösterdi.
Devamı...
İlgili Haberler
- Uyarıda bulundu: Plastik doğrama tahtalarındaki 'mikro' tehlike
Video Haberler
- Bir gecede onlarca araç soyuldu
- Taksim'de dehşet: Ölmek için altgeçitten atladı
- Uyarıda bulundu: Mikroplastikler ete karışıyor
- Faslı turiste 'Erdoğan'a hakaret' iddiasıyla gözaltı
- İki ayrı operasyon: 'Gargamel' gözaltına alındı!
- Bir anda yere yığılmıştı: Gülben Ergen'den haber var
- İzmir'de denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu
- Hayat pahalılığından yaptım
- Arkadaşların buluşması faciayla bitti!
- İzmir'de saat 03.00'te faciadan dönüldü
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü!
- 'Otobüs' eleştirisi istifa getirdi
- 'İktidara toz kondurmaması...'
- Türkiye'ye korkutan rezerv uyarısı
- Cezaevinde intihar etti!
- İnce, ikinci turda kime oy vereceğini açıkladı
- Ceyhan'dan dikkat çeken paylaşım!
- Say'dan İmamoğlu'na Fenerbahçe çıkışı
- Bir anda yere yığılmıştı: Gülben Ergen'den haber var
- Devlet Su İşleri'ne tartışmalı atama