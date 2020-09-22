Uykuya yenik düştü... Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor
Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan Ensar Büyükkaya'nın evine giderken otobüste yorgunluk nedeniyle uykuya yenik düştüğü anlar kameraya yansıdı. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
Türkiye'de, ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana yoğun şekilde çalışan sağlık görevlileri, vaka sayılarının yeniden artmasıyla gece-gündüz demeden mesai yapmaya devam ediyor. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hemşire olarak görev yapan Ensar Büyükkaya da yoğun mesai sonrasında evine giderken otobüste uyuyakaldı. Yorgun olduğu gözlenen sağlık çalışanı yaklaşık yarım saatlik yolu uyuyarak geçirdi. Sağlık çalışanının otobüste uyuduğu anlar, otobüsteki bir başka yolcu tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ilgi gördü.
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