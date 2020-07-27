Üzerine çıktığı aracı, ayaklarıyla kullandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iki kişi otomobilin üzerine oturarak yolculuk yaparken, biri direksiyonu ayaklarıyla kontrol etti. O anlar, bir başka sürücü tarafından kaydedildi.
İzmir Çevreyolu Karşıyaka mevkiinde 09 LZ 840 plakalı araçta yolculuk yapan kimliği belirlenemeyen iki kişi, otomobil seyir halindeyken sanruf bölümüne çıkarak yolculuk yaptı.
Aracın üzerinde oturanlardan birisi, direksiyonu tek ayağıyla idare etti. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Video çeken vatandaşın 'Harikasınız' demesi de görüntülerde yer aldı.
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