Validen canlı yayında mesaj: Hediye umre istiyorum
Rize Valisi Kemal Çeber, yerel bir televizyona konuk olan AKP Rize İl Başkanı İshak Alim’a gönderdiği mesajla 'hediye olarak' umre ziyareti istedi.
Rize Valisi Kemal Çeber, bölgenin yerel televizyonu Çay TV’ye konuk olan AKP Rize İl Başkanı İshak Alim’den program esnasında şaşırtıcı istekte bulundu.
Vali Çeber, canlı yayına mesaj göndererek, AKP İl Başkanı’ndan koronavirüs salgını sonrası “hediye” olarak kendisini umreye göndermesini istedi. AKP İl Başkanı Alim de bu isteğe, “Tamam, olabilir, çok güzel” ifadeleriyle karşılık verdi. Alim, ardından da valinin kendisine ve teşkilattakilere yemek sözünün olduğunu hatırlattı.
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