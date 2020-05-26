Validen canlı yayında mesaj: Hediye umre istiyorum

26 Mayıs 2020 Salı, 12:08

Rize Valisi Kemal Çeber, bölgenin yerel televizyonu Çay TV’ye konuk olan AKP Rize İl Başkanı İshak Alim’den program esnasında şaşırtıcı istekte bulundu.

Vali Çeber, canlı yayına mesaj göndererek, AKP İl Başkanı’ndan koronavirüs salgını sonrası “hediye” olarak kendisini umreye göndermesini istedi. AKP İl Başkanı Alim de bu isteğe, “Tamam, olabilir, çok güzel” ifadeleriyle karşılık verdi. Alim, ardından da valinin kendisine ve teşkilattakilere yemek sözünün olduğunu hatırlattı.