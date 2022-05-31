Van'da, Hint gölet balıkçıl kuşu görüldü
Van'da, nesli tükenme tehlikesindeki 'Hint gölet balıkçıl kuşu' görüntülendi. Kuş, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Türkiye'de ender rastlanan nesli tehlike altındaki Hint gölet balıkçıl kuşu, Özalp ilçesinin Yünkuşak Mahallesi'ndeki bir tarlada görüldü. Çevredekilerin cep telefonuyla kayda aldığı kuş, bir süre sonra uçarak gözden kayboldu. Mahalleli ilk kez böyle bir kuş türüyle karşılaştıklarını belirtti.
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