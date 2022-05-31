Van'da, Hint gölet balıkçıl kuşu görüldü

31 Mayıs 2022 Salı, 17:22

Türkiye'de ender rastlanan nesli tehlike altındaki Hint gölet balıkçıl kuşu, Özalp ilçesinin Yünkuşak Mahallesi'ndeki bir tarlada görüldü. Çevredekilerin cep telefonuyla kayda aldığı kuş, bir süre sonra uçarak gözden kayboldu. Mahalleli ilk kez böyle bir kuş türüyle karşılaştıklarını belirtti.

