Van'da kopan dev kayalar tedirgin etti

04 Mart 2022 Cuma, 16:20

Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nde meydana gelen heyelan nedeniyle dev kaya parçaları yola düştü. İki gündür bölgeye dev kayaların düşmesi sonucu Çatbayır Mahallesi'nin yolu ulaşıma kapandı. Olay anında yolda araç bulunmaması büyük bir faciayı engellerken, mahalle muhtarı Eyüp Kayan ve mahalle sakinleri olay yerine giderek durumu Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ile Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas'a bildirdi. Kaymakam Kundakçı beraberindekiler ile bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Belediye iş makinesinin yaklaşık 2,5 saatlik çalışması sonucu dev kayalar kaldırılarak yol ulaşıma açıldı.