Yurttaşlara sorduk: Cumhurbaşkanı olsaydınız ne yapardınız? Herkes ilk onu söyledi...

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Yurttaşlara sorduk: Cumhurbaşkanı olsaydınız ne yapardınız? Herkes ilk onu söyledi...

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2023 Pazar, 16:13


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