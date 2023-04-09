Yurttaşlara sorduk: Cumhurbaşkanı olsaydınız ne yapardınız? Herkes ilk onu söyledi...
Yurttaşlara sorduk: Cumhurbaşkanı olsaydınız ne yapardınız? Herkes ilk onu söyledi...
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