Volodimir Zelenski: Savaş suçlarının kanıtlarını topladık
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'daki savaş suçlarını kimlerin işlediğini her Rus yurttaşın tüm gerçeği öğreneceği zamanın geleceğini söyledi.
Zelenski, Rusya-Ukrayna savaşının 40'ıncı gününde yaptığı açıklamada, ülkesinde sivillerin kaçırıldığını, işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü belirterek "Savaş suçlarını kimlerin işlediğini her Rus yurttaşın tüm gerçeği öğreneceği zaman gelecek." dedi.
Ülkedeki katliamları kimlerin işlediğini belirleyeceklerini ve dünya kamuoyuna ifşa edeceklerini vurgulayan Zelenski, ellerinde barışçıl şehirleri yok eden Rus birliklerin olduğuna dair çok sayıda kanıt bulunduğunu bildirdi.
Zelenski, Buça'ya ve Ukrayna'nın diğer kurtarılmış şehirlerinde neler yaşandığını görmeleri için dünyanın her yerinden yüzlerce gazeteciye maksimum erişim sağlayacaklarını dile getirdi.
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