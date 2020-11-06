Yakalanmamak için başına poşet geçirdi

06 Kasım 2020 Cuma, 17:21

Gölcük Merkez Mahallesi Turgut Sayın Caddesi üzerinde bulunan bir mağazaya gece saatlerinde hırsız girdi. Hırsız, kasada bulunan paraları, cep telefonlarını ve bazı eşyaları çaldı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar durumu fark edince, polise haber verdi. İhbar üzerine iş yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelerken, ayağında ayakkabı bulunmayan, güvenlik kameralarını fark ederek başına mağazanın poşetini geçiren hırsızın kimliğini belirledi. Hırsızlık suçundan 16 adet suç kaydı bulunan H.K. kısa sürede yakalandı. H.K.’nın mağazadan çaldığı bin 395 TL para, 5 cep telefonu, 2 adet cüzdan, 3 adet anahtar, 1 adet laptop çantası ele geçirildi. H.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.