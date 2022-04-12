Yaklaşık 500 kişinin yaşadığı mahalle santim santim kayıyor
Trabzon’un Düzköy ilçesinin Çayırbağı mahallesinin Gülcana mevkiinde heyelan, mahalle sakinlerini tehdit ediyor. Heyelan nedeniyle 6 ev boşaltılırken, yaklaşık 150 hane tehdit altında.
Trabzon’un Düzköy ilçesine bağlı Çayırbağı mahallesinin Gülcana mevkiinde karların erimesinin ardından yörede yoğun toprak kaymaları ve heyelanlar artarken, heyelan tehlikesine karşı 6 ev boşaltıldı. Yöre halkı bölgede sürekli kaymalar olduğundan 150 evin tehlike altında olduğunu ifade ediyor.
Yaklaşık 150 hane ve 500 nüfusun bulunduğu mahallede özellikle Mart ayında yoğun kar yağışı ve sonrasında karların erimesi ile kaymalar başlarken, mahalledeki yolun büyük kısmında çökmeler meydana geldi. Bazı evlerde de yer yer çatlaklar olması tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.
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